Toekomstig burgemeester Tollenaere ongerust over bewoners in oud ziekenhuis MMM/GBO

09 november 2018

17u15 0 Maaseik Toekomstig burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere (Open Vld) is al helemaal in zijn rol gekropen. De man is bezorgd om de situatie van het oud ziekenhuis waar momenteel 120 mensen verblijven. “Het is totaal niet brandveilig, en ik wil drama’s vermijden", klinkt het.

“Dinsdagavond reed ik langs het oud ziekenhuis. Ik zag in ongeveer drievierde van de kamers lichten branden”, zegt Tollenaere. “Ik heb de naweeën meegemaakt van een grote brand in een logementshuis in Eisden en plots maakte ik me grote zorgen over de brandveiligheid. Een stom ongeluk zoals de klassieker in slaap vallen met een brandende sigaret, is niet uitgesloten. Er wordt gezegd dat in sommige kamers zelfs meerdere personen slapen.”

Geen keuring

Woensdag had Tollenaere contact met verantwoordelijken van de brandweer. “Ik verneem dat die geen groen licht hebben gegeven voor het huisvesten van mensen. Er zouden ook diverse keuringen niet in orde zijn. De goedkeuring voor deze situatie en dus ook de verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid ligt nu bij u als burgemeester en vanaf 1 januari eerstkomende bij mij. Ik heb nu al aan diverse diensten laten weten dat dit voor mij niet kan en dat ik dit niet aanvaard.”

Als het van Tollenaere afhangt, sluit het ziekenhuis meteen en zal volgens hem ook de criminaliteit in de omgeving afnemen.