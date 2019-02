Tinderdate in Colombia loopt mis, Maaseikenaar drie dagen ontvoerd: “Ze wilden mijn vingers één voor één afsnijden” Marco Mariotti

18 februari 2019

10u31

Bron: HBVL 46 Maaseik Maaseikenaar Ruben Vanhees is vorige week maar liefst drie dagen in handen geweest van Colombiaanse ontvoerders. Dat vertelt hij vandaag in Het Belang van Limburg. Vanhees - die tijdelijk voor zijn werk in Medellin woont - had er een tinderafspraakje, maar werd in het zak gezet. “Ik ben aan de dood ontsnapt", vertelt hij.

Thalia heette ze, het afspraakje van Vanhees. De twee ontmoetten elkaar in Bello, een gemeente net ten noorden van Medellin. Het gesprek ging vlot en na een tijdje nodigde Thalia hem uit bij haar tante.

“We zijn eerst naar mijn flat gereden om een gsm-oplader op te pikken en een paar biertjes uit de koelkast te halen. Thalia pakte ook een dekentje van mijn bed. Dan kon ik bij haar tante blijven slapen als het laat werd, zo legde ze uit. Colombianen nodigen graag en vaak mensen bij uit, dus ik stelde ik mij daar op dat moment geen vragen bij.”

Vingers één voor één

“Op een bepaald moment stopte de chauffeur en sprongen er twee gewapende mannen in de wagen. Eentje had een mes vast, de ander een stroomstootwapen. Zowel ikzelf als de chauffeur en Thalia kregen verschillende elektrische schokken. Waarschijnlijk wilden ze zo laten uitschijnen dat mijn date ook slachtoffer was, maar achteraf is gebleken dat ze mee in het complot zat.”

De gangsters reden een heel eind buiten de stad naar het bergdorpje San Félix. Daar duwden ze Ruben in een rioleringsbuis geduwd. “Daar moest ik blijven zitten terwijl Thalia terug naar mijn flat ging. Laptop, paspoort, portefeuille,… Alles van waarde heeft ze meegenomen. Nadien moest ik hogerop gelegen in een gat in de grond kruipen. Daarna droegen ze mij op om geld over te schrijven via mijn smartphone. Toen dat niet lukte moest ik al mijn pincodes geven. Als zou blijken dat de codes niet correct waren, zouden ze mijn vingers er één voor één afsnijden.”

Strop rond mijn hals

Terwijl de daders het geld van Ruben afhaalden, bracht hij ondergronds nacht door. “Ik kreeg een pijpje waar ik aan moest trekken om te kalmeren. Basuco waarschijnlijk, een lokale drug op basis van coca-extract. Daarna hebben ze het gat van de put met mijn dekentje en takken dichtgemaakt. Ik heb er de hele nacht in foetushouding gelegen. Rond mijn nek hing een strop die naar mijn voeten liep. Als ik mijn benen probeerde strekken, wurgde ik mijzelf.”

Nadien werd Ruben naar een Colombiaans landhuis gebracht en eindigde zijn trip in een love hotel in Bello. Daar werd hij om 7 uur ‘s morgens wakker met een bewaker naast zich. Die sliep gelukkig nog: de uitgelezen kans om te ontsnappen. Ruben liep in onderbroek de straat op. “Ik ben in mijn boxershort de straat opgelopen om taxi’s tegen te houden, maar niemand stopte voor een halfnaakte, schreeuwende Belg. Daarna ben ik als een gek beginnen lopen en uiteindelijk door bewakers van een lokaal bankkantoor opgevangen. Diezelfde dag nog ben ik naar het Belgische consulaat in Medellin gebracht om een tijdelijk paspoort aan te vragen. Het onderzoek loopt, maar volgens de politie is het duidelijk dat het om professionals gaat.”

“Onlangs is hier nog een Turks-Canadese professor beroofd, gedrogeerd en uiteindelijk aan een overdosis gestorven. Daarom dat ik mijn verhaal wil delen. De overheid stimuleert het toerisme met de slogan ‘ Colombia, the biggest risk is wanting to stay’, maar de realiteit vertelt helaas een ander verhaal.

Ambassade

Buitenlandse Zaken bevestigt aan Het Belang van Limburg dat Ruben donderdag via de politie contact zocht met de Belgische ambassade in de hoofdstad Bogota. “We hebben een voorlopig paspoort afgeleverd waarmee hij terug naar België kan”, zegt woordvoerder Karl Lagatie. Het onderzoek is in handen van de Colombiaanse politie. “Onze mensen in Colombia hebben onze landgenoot zo goed mogelijk bijgestaan en ook contact opgenomen met zijn familie in Limburg.” Deze week keert Ruben terug naar huis.