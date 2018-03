Tieners maken het bont aan snoepafdeling winkel 21 maart 2018

De politie is maandag opgeroepen nadat enkele jongeren het bont maakten in een winkel aan Kloosterbempden. Dat gebeurde maandagavond rond 20 uur.





Twee jongeren haden het duidelijk op de snoeafdeling van de winkel gemunt en aten de grates nootjes op én steelden snoep. De verantwoordelijke sprak ze er over aan, maar haalde ook de politie erbij. Eeen patrouille bracht de jongeren naar huis waar ze een gesprek hadden met de ouders. Een pv werd niet opgemaakt. (MMM)