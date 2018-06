Testrit met bestelwagen die niet in orde is 27 juni 2018

De politierechter in Maaseik heeft een 36-jarige man uit Maaseik een geldboete opgelegd van iets meer dan 530 euro. De hoofdboete van nog eens 800 euro is met één jaar uitstel uitgesproken. De man probeerde een bestelwagen aan een 53-jarige vrouw uit Bocholt te verkopen. De vrouw ondernam een testrit, maar de wagen was niet ingeschreven en had geen verzekering. "Ik wist helemaal niet dat de papieren van de wagen niet in orde waren", verdedigde de vrouw zich op de rechtbank. De verkoper probeerde de schuld van zich af te schuiven en verklaarde geen toestemming te hebben gegeven aan de vrouw om een testrit te maken. "Een wagen kopen zonder een testritje, dat geloof ik niet," aldus de rechter. "Als je een wagen wil verkopen, dan moet die in orde zijn." De vrouw uit Bocholt moet wel iets meer dan 250 euro betalen omdat ze geen gordel droeg. (GBO)