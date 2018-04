Tachtiger krijgt twee jaar cel voor verkeersagressie 13 april 2018

02u55 0 Maaseik De 84-jarige G. uit Maaseik is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel en een boete van 1.600 euro, omdat hij op 9 april 2017, de dag van zijn 83ste verjaardag, stadsgenoot W. (31) opzettelijk aanreed op de Rotemerlaan in Neeroeteren. De tachtiger kreeg ook een rijverbod en moet slagen voor een medisch en psychologisch onderzoek voor hij zijn rijbewijs terug krijgt.

Toen G. (84) die zondag met zijn Opel de parking van de bakker aan de Rotemerlaan verliet, reed hij volgens slachtoffer W. (31) recht voor zijn rode Mini in. De tachtiger verklaarde dat hij daarna panikeerde, omdat W. hem gepasseerd was, uitgestapt was en met de hand aan het hoofd teken had gedaan: 'zijt gij nog normaal'. De rechtbank beschreef dat G. zijn voertuig als een wapen gebruikte toen hij de dertiger daarna zonder waarschuwing aanreed en 72 meter ver meesleurde op zijn motorkap. "Hij remde dan bruusk en ik vloog van de motorkap", beschreef slachtoffer en buschauffeur W. voor de rechtbank. "Ik kroop op mijn buik naar de kant van de weg en zag de auto op mij afkomen. In een fractie van een seconde reed hij over mij heen. Ik schreeuwde van de pijn."





Blijvende handicap

Een jaar na de feiten loopt W. nog steeds met krukken. "U wil niet weten hoeveel pijnstillers ik neem." W. onderging onlangs nog een operatie en houdt een blijvende handicap over aan de aanrijding. Hij is sindsdien ook niet meer aan het werk als buschauffeur. Er werd een deskundige aangesteld om de dertiger te onderzoeken. "Een blijvende werkonbekwaamheid is reëel", verduidelijkt Robby Loos, de advocaat van W. Naast het rijverbod werd de Opel van G. ook verbeurd verklaard. Van uitlokking, zoals de tachtiger zelf had aangehaald, was er volgens de rechtbank geen sprake. "Mijn cliënt is opgelucht want dit was een grote bezorgdheid voor hem", sluit meester Loos, advocaat van W., af. "Als buschauffeur kent W. de risico's in het verkeer zeer goed. Het is cynisch dat dit net hem moest overkomen."





(VCT)