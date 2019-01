Sylvain Sleypen krijgt SKAL-award Jempi Welkenhuyzen

18 januari 2019

10u07 0

Feest bij ‘Bienvenue’ in Maaseik. Daar reikte SKAL Limburg de jaarlijkse Award uit aan ere-gedeputeerde Sylvain Sleypen uit Dilsen-Stokkem.

Sleypen krijgt de onderscheiding “ omdat kwalitatief duurzaam toerisme nooit stopt aan de administratieve- of landsgrenzen”, aldus het juryrapport. Steeds heeft hij geijverd voor een Limburgs belevingstoerisme in het kader van een Euregionale aanpak. En dit o.a. op basis van grensoverschrijdende routes, zoals de Groenmetropool of het fietsroutenetwerk. Ook het project ‘Euregio met smaak’ was van zijn hand. Sleypen was 16 jaar gedeputeerde en de man achter ‘Limburg, Sterk Merk’. Net tien jaar geleden werd dat bekrachtigd in het zgn. ‘Limburgcharter’. Intussen heeft Sylvain Sleypen de politiek vaarwel gezegd en werd hij zaakvoerder van ‘Hongarije Touristic Consult’, waar hij zich, vanuit ons land, toelegt op SPA- behandelingen en het medisch toerisme.

Aan de Award is geen geldbedrag verbonden. Het is een ‘erkenningsdiploma’ gevormd door een compositie van de Limburgse tekenaar Steven Wilsens.

Meer over Sylvain Sleypen