Stadsbestuur start buurtpreventie-netwerk 23 januari 2018

Het stadsbestuur heeft het licht op groen gezet voor de uitbouw van een buurtpreventienetwerk via WhatsApp. Gebruikers van WhatsApp kunnen onderling berichten versturen. Dit kan individueel maar ook in groepen. De stad zal de coördinatie en de organisatie van WhatsApp-buurtpreventienetwerken op zich nemen. Het doel van het opzetten van WhatsApp groepen, is het bevorderen van de burgerparticipatie gericht op veiligheid en het verhogen van de meldingsbereidheid. "Door het gebruik van WhatsApp kan het aantal misdrijven dalen. Het geheel zal dit voorjaar uitgewerkt worden in samenwerking met de inwoners", aldus het stadsbestuur. (GBO)