Stad Maaseik verhoogt belastingen: “Gevolg van pensioenbom én nieuw ziekenhuis” Marco Mariotti

21 januari 2019

17u27 0 Maaseik Het nieuwe stadsbestuur van Maaseik heeft besloten de belastingen voor de inwoners licht te verhoren. Dat is het gevolg na een analyse van enkele weken. “We hebben tijdelijk nood aan bijkomende inkomsten", klink het.

Tijdens de vorige legislatuur werd de stad geconfronteerd met een pensioenbom. Hiervoor werden reeds reserves aangelegd. “Maar vandaag stellen we vast dat dit nog niet voldoende is”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). “Na de recente uitspraak van de rechtbank in kortgeding zijn we verplicht nu al grotere betalingen te doen. We willen boetes en interesten vermijden, gaan alle betalingen doen onder voorbehoud en rekenen op een bovenlokale oplossing.”

Daarbij komt nog een de nieuwbouw van het ziekenhuis die twee miljoen meer kostte dan voorspeld. “En het samenvoegen van de budgetten van de stad, het OCMW en onze twee AGB’s maken duidelijk dat wij een probleem hebben met ons financieel evenwicht. De autofinancieringsmarge geeft aan dat wij onze leningslast niet kunnen dragen. Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht om dit te doen en dat evenwicht te hebben. De stad moet zich hierop voorbereiden.”

Belastingverhoging

Als college stellen we aan de gemeenteraad om een moeilijke beslissing te nemen. Door de aanvullende personenbelasting van 8 naar 8,5 percent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar 1.122 te brengen, kunnen we vele uitdagingen het hoofd bieden en ondertussen op zoek gaan naar meer efficiëntie in onze organisatie.” Als lopende rechtszaken in hun voordeel uitdraait én als de Vlaamse of Federale overheden verantwoordelijkheden mee op zich neemt, kan de belasting herbekeken worden.