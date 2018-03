Snelheidsduivel krijgt vijf jaar rijverbod 29 maart 2018

Een 41-jarige man uit Maaseik krijgt 5 jaar rijverbod. Dat heeft de politierechter in Maaseik beslist. De boete van 4.000 euro wordt met drie jaar uitstel opgelegd. Als de betichte na zijn straf opnieuw achter het stuur wil kruipen, zal hij eerst zijn rijexamen opnieuw moeten afleggen. Hij moet ook bijna 500 euro aan gerechtskosten betalen.





De man knalde vorig jaar aan onaangepaste snelheid met zijn wagen tegen een boom. Na het ongeval werd zijn rijbewijs al voor 15 dagen ingetrokken omwille van dronkenschap. "Hij was niet in staat te rijden en had ook geen gordel aan. Hij was zich niet bewust van zijn gedrag", zo staat in het vonnis. (GBO)