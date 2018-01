PRO 3680 wil Myriam Giebens als burgemeester 24 januari 2018

Huidig schepen Myriam Giebens (Vooruit) wordt de lijsttrekker van de nieuwe politieke partij PRO 3680 in Maaseik. "De partij bestaat uit leden van de huidige partij Vooruit, aangevuld met heel wat nieuwe namen. PRO 3680 wil werken aan een sociaal, sterk en duurzaam Maaseik. We zijn progressief en ondernemend en we richten ons op alle inwoners. Vandaar dat we ervoor kozen om onze postcode prominent in de partijnaam te verwerken", zegt Giebens. Inwoners kunnen het partijprogramma mee vormgeven. "Op 22 februari 2018 organiseren we een ideeëndag in het Cultureel Centrum van Neeroeteren. De input van deze dag moet leiden tot concrete actiepunten voor de volgende legislatuur", beGiebens. (GBO)