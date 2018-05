Poolse dievenbende specialiseerde zich in voertuigen 03 mei 2018

02u35 0 Maaseik Het openbaar ministerie vordert een celstraf van veertig en twee keer dertig maanden voor een Pools trio dat in augustus 2017 een achttal feiten pleegde.

De feiten kwamen aan het licht toen een man zijn gras aan het afrijden was en zag dat zijn poort op en neer ging wanneer een Mercedes passeerde. Achteraf bleek dat iemand de afstandsbediening en sleutel reeds ontvreemd had. Bij een winkelbezoek werd zijn wagen vervolgens gestolen. "Ze hadden toen ook meerdere handtassen van Louis Vutton en juwelen gestolen in Maaseik. Onderzoek kwam uit bij een Poolse nummerplaat. Na een zoekactie werden de drie Polen opgepakt. Ze konden vervolgens gelinkt worden aan een resem andere feiten zoals inbraken bij een firma in Bree en diefstal van opleggers. Zo gingen de dieven zelfs twee keer aan de haal met een oplegger inclusief 61 ton bewerkt staal. De Polen zijn naar hier gekomen en pleegden in anderhalve maand in wisselende samenstelling de diefstallen", opperde procureur. Een dozijn burgerlijke partijen vraagt schadevergoedingen die oplopen tot 100.000 euro.





"De feiten op zich worden niet betwist", klonk het bij de verdediging, waar men vooral de specifieke rol van de cliënten beschreef. Sinds de inrekening zit het trio in de gevangenis. Vonnis op 16 mei. (BVDH)