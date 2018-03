Politieagent krijgt klappen na stoet 13 maart 2018

De stoet in Maaseik is zondagavond aan de Bospoort in mineur geeïndigd. Een agent die tussenbeide kwam bij een ruzie, kreeg een rake klap tegen het hoofd en verloor het bewustzijn. De dader werd gearresteerd waarop familie en omstaanders tussenkomen om de agressieveling te bevrijden uit het politievoertuig. Hierbij worden nog een aantal politiemensen ernstig gekwetst. De daders van de slagen en verwondingen zijn ter plaatse opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. (MMM)