Politie zoekt personen die staalkabel op mountainbikeroute hing BVDH

24 maart 2019

De politie Maasland ontdekte vanmiddag omstreeks 12.45 uur een gevaarlijke situatie in de Eggestraat in Maaseik. Een staalkabel was op een hoogte van ongeveer één meter gespannen op een mountainbikeroute. Twee mountainbikers stelden de gevaarlijke situatie gelukkig tijdig vast, al kwam één van hen wel ongelukkig ten val. “De route gaat daar bergaf en de fietsers hebben daar altijd snelheid”, klinkt het bij de politie. Wie iets gezien heeft of gelijkaardige feiten heet ontdekt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via info@politie-maasland.be.