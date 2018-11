Politie valt binnen bij drie massagesalons MMM

13 november 2018

17u31 2 Maaseik Diverse inspectie- en controlediensten hebben zaterdagavond drie Thaise massagesalons in Kinrooi, Maaseik en Overpelt en de aanpalende woningen binnenstebuiten gekeerd tijdens een flex-actie.

Er werden vaststellingen gedaan inzake het ontbreken van werkroosters en arbeidscontracten, zwartwerk, inbreuken op de btw-wetgeving, overtredingen op de wet camerabewaking en inbreuken op de Vlaamse wooncode. De brandweer stelde ook heel wat inbreuken vast op vlak van brandveiligheid. De opgemaakte processen-verbaal worden overgemaakt aan het Limburgse parket.

Mensenhandel

De flex-actie kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, meer bepaald in het Europese mensenhandel project Confine. De actie kreeg steun van het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum). Volgens de Maaseikse burgemeester Jan Creemers (CD&V) is de sector van Thaise massagesalons gevoelig voor situaties van uitbuiting en zelfs mensenhandel. “We willen preventief controleren en zo voorkomen dat malafide ondernemingen en netwerken in onze stad vaste voet aan de grond krijgen”, zegt Jan Creemers.

Hygiëne

De Kinrooise burgemeester Jo Brouns (CD&V) voegt eraan toe dat het hun taak is erop toe te zien dat de normen en voorschriften inzake hygiëne, brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd. De Overpeltse burgemeester Jaak Fransen (CD&V) is voorstander van deze gemeente-overschrijdende aanpak. “Als lokaal bestuur alleen is het moeilijk om op deze schaal een controle te organiseren”, zegt Fransen.

Aan de flex-actie zaterdag namen een veertigtal inspecteurs en controleurs deel. De lokale politiezones CARMA, Maasland en HANO kregen ondersteuning van de federale politie. Verder bestond het controleteam onder meer uit mensen van de Vlaamse wooninspectie, de RSZ, de economische inspectie en het toezicht sociale wetten. Dat maakte Annemie De Boye van het ARIEC dinsdag bekend.