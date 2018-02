Politie rukt uit voor loslopend paard 26 februari 2018

02u38 0

Politie Maasland werd zaterdagochtend maar liefst twee keer geconfronteerd met een loslopend paard. De eerste keer was het prijs om 4 uur 's nachts op de Diestersteenweg. Een dame merkte een loslopende Shetland-pony op en stopte. De eigenaar kon niet worden aangetroffen, maar de politie plaatste de pony in de nabijgelegen weide. Amper zeventig minuten later was het opnieuw zover. Op de Heerbaan in Maaseik liep een tweede Shetland-pony los. Een man die op weg was naar zijn werk, kwam hem tegen op zijn inrit. Met behulp van de agenten werd de pony in de weide van de overbuur gezet. (BVDH)