Politie pakt man op die niet terugkwam van penitentiair verlof Toon Royackers

11 april 2019

16u18 0

De politie heeft donderdagmorgen een 31-jarige man gevat in Maaseik, die voor verschillende veroordelingen nog een gevangenisstraf moest uitzitten. Agenten troffen hem omstreeks 7.45 uur aan in de Jacob Jordaensstraat. J.E. was niet teruggekeerd na zijn uitgaanspermissie. De man werd opgepakt en meteen overgebracht naar de gevangenis van Hasselt