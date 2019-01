Politie moet agressieve man uit massagesalon halen Toon Royackers

27 januari 2019

De politie is zaterdagavond kort voor middernacht opgeroepen voor een agressieve klant in een Thaïs massagesalon, langs de Spilstraat te Maaseik. De 41-jarige man lag daar op een tafel, en kon niet gewekt worden. Af en toe leek hij toch wakker te worden, dan schreeuwt hij enkele seconden om daarna terug in een diepe slaap te vallen. De man werd door de hulpdiensten op een draagberrie vastgegespt, en uit veiligheidsoverwegingen geboeid. Onder politiebegeleiding ging het zo richting ziekenhuis.