Politie krijgt brand niet geblust 23 augustus 2018

In de Monseigneur Koningsstraat in Maaseik is gisteren brand uitgebroken aan een bloembak. Die stond te smeulen toen een politiepatrouille passeerde. De agenten probeerden het vuur te doven met de brandblusser van het voertuig, maar dat lukte niet. De brandweer werd op de hoogte gebracht en kreeg het vuur geblust. De schade bleef beperkt. (MMM)