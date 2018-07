Overvallers bedenken zich en worden toch geklist 23 juli 2018

02u35 0

Twee gemaskerde mannen hebben vrijdagnacht een overval willen plegen op een nachtwinkel in de Ophovenstraat in Maaseik. Het duo gedroeg zich verdacht vlakbij de winkel en besloot plots om binnen te vallen. Op het laatste moment maakten ze toch rechtsomkeer omdat ze zagen dat er te veel volk in de winkel aanwezig was. De eigenaar van de nachtwinkel en zijn broer zetten de achtervolging in en slaagden erin één van de twee mannen te overmeesteren. De jonge gast had een neppistool op zak. Hij werd opgepakt. De andere tiener kon iets later ook in de boeien worden geslagen. De politie onderzoekt de feiten. (MMM)