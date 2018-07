Oude ziekenhuis decor van horrorspel ENTERED BRENGT EERSTE REAL LIFE GAME VAN HET LAND BIRGER VANDAEL

18 juli 2018

02u48 0 Maaseik Er is terug leven in het oude ziekenhuis van Maaseik, maar de dood loert er om de hoek. 'Entered' is er gestart met een 'real life game', waardoor je het gevoel hebt rond te lopen in een horrorfilm. "Tijdens de eerste sessies zagen we stoere mannen beven van angst", stelt Neeroeterenaar Tim Vandewinkel (24) van Entered.

Real life gaming is een moderne vorm van entertainment die nog verder gaat dan eenvoudige bord- en kaartspelletjes of digitale games. Als deelnemer word je meegezogen in een verhaallijn. Een acteur heeft intussen alle touwtjes in handen. "Wanneer je als groep al vaak escape rooms hebt gedaan, kan je al eens zin krijgen in iets nieuws. Dit gaat echter veel verder: je moet niet gewoon raadsels oplossen om te kunnen ontsnappen, maar krijgt een totaalervaring", aldus Vandewinkel. "We werden daarbij geholpen door de firma Gloeidraad, dat zelf met het voorstel kwam.





Niet chronologisch

Concreet ben je als deelnemer eigenlijk een amateurdetective bij het Rode Oog. De organisatie vertelt een huiveringwekkend verhaal en één acteur zorgt voor een spektakel op maat.





"We beschikken over een ruimte van duizend vierkante meter en het ligt er maar juist aan waar je begint. Het is met andere woorden geen chronologisch verhaal, maar de groep zelf bepaalt wat ze beleven." In totaal duurt het hele avontuur ongeveer twee uur. Jongeren onder de zestien worden niet toegelaten, en dat omwille van het risico dat het allemaal te levensecht lijkt.





Beurtrol

Het illustere decor van het oude ziekenhuis speelt natuurlijk ook een rol.





"Over de inhoud kan ik niet veel verklappen, maar dat thema gebruiken we zeker. Het verhaal speelt zich af in de marge van de maatschappij, waar zelfs de politie wegblijft. Het is aan de deelnemers om de lugubere situaties op te lossen." Entered maakt gebruik van een beurtrol onder vier acteurs die via een casting call werden gevonden. "Sommigen zijn helemaal nieuw en moesten nog worden opgeleid, anderen werkten in Breda in een oude gevangenis aan een gelijkaardige game en hebben al wat meer ervaring."





Uniek

Voor België is het concept uniek. Tot dusver is men bezig geweest met het concept grondig te testen, maar vanaf nu kan je in weekends deelnemen aan het horrorspel.





"Voor teambuildings, bedrijven en grote groepen doen we ook in de week open. Er kunnen nu nog maximaal zes à zeven personen per keer deelnemen, maar we proberen het concept te verruimen. Ook algemeen zullen we nog verbeteringen aanbrengen", laat Tim nog weten.





Nog tot 10 september kost het tussen 30 (bij zes personen) en 40 (bij drie personen) euro per persoon om deel te nemen. Daarna worden de openingstarieven aangepast.