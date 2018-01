Open Vld wil grondige evaluatie kerstmarkt 25 januari 2018

02u37 0

Oppositiepartij Open Vld Maaseik wil dat het stadsbestuur werk maakt van een grondige evaluatie van en een toekomstplan voor de kerstmarkt in Neeroeteren. Door slechte weersomstandigheden in december daagden veel marktkramers niet op en ook het bezoekersaantal bleef beperkt. "Maar er werden wel kosten gemaakt, ook door ondernemers. We vernemen dat verschillende handelaars en marktkramers niet meer willen deelnemen aan de kerstmarkt in Neeroeteren als er niet gereageerd wordt door de stad op de vele vragen van handelaars. De samenwerking met de ondernemers was niet goed en ook de hoge tarieven om deel te nemen, schrikt ondernemers af om nog deel te nemen. Maatregelen zijn nodig om het voortbestaan van deze markt te garanderen", zegt fractieleider Johan Tollenaere van Open Vld die tijdens de gemeenteraad van maandag 29 januari meer uitleg wil van het stadsbestuur. (GBO)