Open Vld: "Ernstige onregelmatigheden in woonzorgcentrum" 02u59 24

Oppositiepartij Open Vld Maaseik maakt zich grote zorgen over het welzijn van de bewoners en de werking van het woonzorgcentrum De Maaspoorte in Maaseik. "Wij eisen meteen maatregelen", reageren OCMW-raadsleden Frans Roosen en Daniël Verstappen. Zeker op één afdeling is er sprake van gebrek aan de juiste en tijdige verzorging. Er zijn door familieleden zelfs camerabeelden gemaakt waaruit blijkt dat de verzorging te wensen overlaat. "Wij hebben klachten van bewoners en familie ontvangen, maar blijkbaar worden ze door de Maaspoorte niet geregistreerd of niet behandeld", zegt gemeenteraadslid Johan Tollenaere (Open Vld). "Er zijn familieleden die uit angst zelf weinig actie durven ondernemen, daarom komen wij hiermee naar buiten. Enkele maanden geleden hebben wij maatregelen gevraagd, maar daar komt blijkbaar niets van in huis." De partij pleit voor een correcte toepassing van de klachtenprocedure en vraagt aan familie van bewoners om hun ervaringen te delen met de Vlaamse inspectiedienst. Volgens OCMW-voorzitter Marcel Raets (CD&V) krijgt het woonzorgcentrum soms meldingen en klachten. "Maar dit is niet ernstig van Open Vld, een politiek spel", zegt Raets. "Er is momenteel één klacht in behandeling en als wij meldingen of klachten krijgen, worden deze wel behandeld." (GBO)