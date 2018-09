Ook Maaseiks lid van Schild & Vrienden van N-VA-lijst gegooid MMM

06 september 2018

13u42 0

De Panoreportage over Schild & Vrienden zorgt voor commotie binnen de N-VA. Ook in Maaseik staat er één lid van S&V op de verkiezingslijst. Het gaat om Dennis Laveaux die op de 20ste plaats staat. Volgens bronnen zou hij in het verleden al uit de jongerenafdeling van N-VA Leuven zijn gezet, net omwille van zijn link met Schild & Vrienden.

"We waren hier niet van op de hoogte", zegt lijsttrekker Marc Vereecken. "Hij is lid van een studentenvereniging, heeft Pol en Soc gestudeerd, en was voordien actief bij N-VA Kinrooi. We dachten dat we met een goede kandidaat te maken hadden. Ik had hem zonet nog aan de lijn. Volgens hem is hij lid van de Facebookgroep en heeft hij één keer een actie bijgewoond. Ik heb hem erop attent gemaakt dat wij daar niets van willen weten. De slogan in onze gemeente luidt 'Veilig, thuis in een welvarend Maaseik'. Hij zal van de lijst worden geschrapt en we zoeken een vervanger."