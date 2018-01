Onmiddellijke aanhouding voor cannabisteler 02u31 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde de Nederlander Ali C. bij verstek tot 24 maanden cel en een boete van 6.000 euro omdat hij een cannabisplantage runde in een pand aan de Diestersteenweg in Maaseik. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Twee medebetichten, familie van Ali C., kregen mildere straffen met grotendeels uitstel.





Na een anonieme melding over een indringende cannabisgeur ging de politie ter plaatse en vond er in de kelder een plantage met 273 plantjes. De medebetichten, die intussen in onmin leven met Ali C., stelden dat hij hen gevraagd had om renovatiewerken uit te voeren en hoegenaamd niet op de hoogte waren van hetgeen in de kelder gebeurde.





(JEK)