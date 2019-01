Onderzoek naar verdachte autobrand Toon Royackers

04 januari 2019

Vrijdagochtend kort voor drie uur is de brandweer opgeroepen voor een autobrand aan de Kraanveldstraat in Neeroeteren bij Maaseik. De eigenaar werd zelf gewekt, en hij probeerde zijn wagen nog te blussen. Maar even later stond zijn Ford Mondeo al in volle vuur. Brandweerpost Maaseik snelde ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. De wagen werd echter volledig vernield. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.