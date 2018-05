Nu al extra hinder door eikenprocessierups 25 mei 2018

In de omgeving van Maaseik en Bree wordt iets vroeger dan anders extra hinder door de eikenprocessierups verwacht. Bij terreincontroles zijn de meeste rupsen in het vierde vervellingsstadium aangetroffen.





Vanaf nu zijn de rupsen zo minder gevoelig voor 'Bacillus thuringiensis', de biologische oplossing tegen de plaag. "Vanaf het vierde vervellingsstadium bezitten de rupsen de brandharen over hun gehele lichaam. Hierdoor zal de hinder toenemen en dit duurt tot aan de fase van verpopping. De vorige jaren verpopten de rupsen eind juni, de eerste klachten werden nu al genoteerd", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a). Vanaf nu zal het ook gemakkelijker zijn om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van de eikenprocessierups in Limburg. "De vraat aan de bladeren kan je bij sterke aantasting zien vanaf de grond en bij warm weer kan je ze 's avonds zelfs horen knagen. Vaak kan je ze tegen de stam in 'plakken' zien zitten", aldus Luc Crevecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum. (BVDH)