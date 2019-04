Nog geen einde in Limburgse boerenepos BVDH

10 april 2019

11u19 0 Maaseik De Limburgse boerenepos rond Veerle Goyens en haar partner Benjamin versus haar Maaseikse familie heeft nog geen einde bereikt. Haar vader (66) dient een bedrag van 1.000 euro te betalen omdat hij zijn schoonzoon rechtstreeks gedagvaard had. Het bedrag werd nog niet betaald en dat dient te gebeuren voor 11 juni. In het najaar volgt een heropening der debatten.

In december 2012 vertrok Veerle als een dief in de nacht bij haar familie in Maaseik om in te trekken bij haar nieuwe vriend Benjamin uit Sint-Truiden. Het koppel was in verwachting van hun eerste kind en de vrouw voelde een zekere druk van haar vader en een gebrek aan vrijheid.

In coma na klap met ijzeren staaf

Op alle mogelijke manieren probeerde de Truiense familie Veerle terug thuis te krijgen. Aanvankelijk probeerde de vader haar met een list in zijn wagen te krijgen. In september 2013 werd ook de moeder (65) en de broer (40) van Veerle ingeschakeld, evenmin zonder succes. Op 3 februari 2014 hadden de drie zelfs nog een ander familielid en twee vrienden uit Bree en Maaseik bij. Uiteindelijk werd de vader zelf het grootste slachtoffer van zijn pogingen zijn dochter terug te krijgen. Hij belandde een tijdje in coma na een klap met een ijzeren staaf op het hoofd.

Het verhaal werd abrupt beëindigd door ene Jan B., de ex-vriend van Veerle, die plots opdook aan de Truiense boerderij en het koppel onder vuur nam. Benjamin bukte zich toevallig net op tijd, Veerle werd geraakt in haar rechterhand. Goyens hield blijvende verlammingsverschijnselen over aan de moordpoging en kreeg in april vorig jaar een schadevergoeding toegewezen van 266.478 euro. Jan B. werd eerder al geïnterneerd voor de poging tot moord omdat hij in een staat van geestesstoornis zijn daden niet onder controle heeft. Later werd die straf omgezet in 15 jaar cel.

In het najaar gaat het verhaal dus verder. Het is zeer twijfelachtig of Benjamin bestraft zal worden voor zijn verwondingen bij de vader van zijn partner. Eerder vorderde het parket de opschorting voor de hele Maaseikse clan in dit dossier.