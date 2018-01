Nieuwe brug voor betere verbinding met Eilandje 02u58 0

De nieuwe brug aan het watersport- en recreatiepark 't Eilandje in Neeroeteren werd de voorbije maanden op de oever van de Zuid-Willemsvaart gemonteerd. Dinsdag werd de 65 ton zware brug op een ponton geladen en naar de nieuwe plaats gevaren. Gisteren werd de nieuwe brug, die pal boven het water ligt, op haar definitieve plaats gezet. De brug is de enige verbinding met het eilandje. De huidige verhoogde en smalle betonnen brug bevindt zich in slechte staat en zorgt al jaren voor toegankelijkheidsproblemen. Daarom wordt ze vervangen door een nieuwe, verlaagde brug. Tegelijk wordt de oever plaatselijk versterkt door metalen damplanken om een nieuwe bredere toegangsweg naar het Eilandje te kunnen verwezenlijken. De oude brug zal begin februari afgebroken worden. Tijdens de werken wordt het jaagpad onderbroken vanaf de Hoogstraat tot en met de brug van Rotem. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien. Het Eilandje is dan enkel toegankelijk na de werkuren. De werken zullen, afhankelijk van het weer, duren tot maart. (GBO)