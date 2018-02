Negen reflectorpaaltjes uitgetrokken 05 februari 2018

Zondagochtend om 8.15 uur trof de politie Maasland negen katafootplaatjes aan op de Rotemerlaan in Maaseik. Vandalen hebben deze reflectorpaaltjes uit de grond getrokken. De Vlaamse administratie Wegen en Verkeer is ingelicht over de vandalenstreken. (BVDH)