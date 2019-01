Nachtlawaai in Kleine Kerkstraat BVDH

05 januari 2019

17u57 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag moest de politie Maasland ter plaatse komen in de Kleine Kerkstraat in Maaseik. Dat gebeurde omstreeks 2.30 uur. Ter plaatse stond er heel wat volk vertrekkensklaar aan een horecazaak. Zij zorgden voor het nodige kabaal. De rust kon echter snel wederkeren.