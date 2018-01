Naar Polen en terug met gestolen auto 02u57 2

De strafrechter in Tongeren heeft geoordeeld dat de 31-jarige Nederlander Gerald V. niet toerekeningsvatbaar was toen hij op 22 september 2015 de BMW van een vrouw uit Maaseik stal en daarmee maar liefst 1.560 kilometer aflegde. Hij maakte met de BMW zelfs een reis naar Polen en terug. Het was de Nederlandse recherche die de wagen ontdekte. Omdat een aangestelde deskundige oordeelde dat de man op het ogenblik van de feiten aan een aandoening leed die zijn oordeel- en controlevermogen aantastte, sprak de rechter hem vrij. De Nederlander moet aan de vrouw uit Maaseik wel een schadevergoeding van 3.873 euro en 780 euro advocatenkosten betalen. (JEK)