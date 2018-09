N-VA'er Laveaux van lijst geschrapt NA PANO-REPORTAGE OVER EXTREEMRECHTSE BEWEGING SCHILD EN VRIENDEN MARCO MARIOTTI

07 september 2018

02u33 0 Maaseik Dennis Laveaux is zijn plaats op de N-VA-lijst kwijt. De Maaseikenaar dook woendagavond op in de Pano-reportage over de extreemrechtse beweging Schild en Vrienden. "Hij heeft spijt, maar eruit stappen is de enige juiste keuze", zegt lijsttrekker Marc Vereecken.

De spraakmakende Pano-reportage over de extreemrechtse Schild en Vrienden heeft ook in heel wat lokale N-VA partijen koppen doen rollen. Zo ook in Maaseik. In de reportage werden beelden getoond waarin Laveaux meewerkt in een campagnefilmpje. Hij verklaart erin hoe 'vrouwen vandaag niet meer veilig over straat kunnen lopen'. Hij draagt ook een shirt van de beweging. Laveaux nam minstens één keer deel aan acties van de groep.





"Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar", reageert lijsttrekker Marc Vereecken. "Maar wij waren hier echt niet van op de hoogte. Hij is lid van een studentenvereniging, heeft Pol en Soc gestudeerd, en zat bij de vorige verkiezingen nog bij N-VA Kinrooi. Het is een zeer intelligente kerel met een serieus diploma. We dachten dat we met een goede kandidaat te maken hadden."





Toekomst

Vereecken belde gisterenmiddag met Laveaux voor uitleg.





"Volgens hem is hij lid van de Facebookgroep en heeft hij één keer een actie bijgewoond. Ik heb hem erop attent gemaakt dat wij daar niets van willen weten. De slogan in onze gemeente luidt 'Veilig, thuis in een welvarend Maaseik'."





Laveaux besliste uiteindelijk zélf om zijn kandidatuur in te trekken. Over de toekomstige rol van Laveaux binnen de N-VA-afdeling van Maaseik wilde Vereecken gisteren nog geen uitspraken doen. "Maar het ziet er niet zo rooskleurig uit."





Heksenjacht

Volgens bronnen zou Laveaux in het verleden al uit de jongerenafdeling van N-VA Leuven zijn gezet, net omwille van zijn link met Schild en Vrienden.





"Hij studeerde daar toen, maar zat al te diep in die werking. Het bestuur vond dat niet kunnen, en heeft de samenwerking toen stopgezet."





èLaveaux verwijderde gisteren meteen zijn facebookaccount. Eerder verklaarde hij via andere kanalen dat hij kop van jut is door de mediahype. Op sociale media kreeg hij ook steunbetuigingen en spraken enkelingen over een heksenjacht.