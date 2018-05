Militairen veroveren de ether DEFENSIE HOUDT COMMUNICATIE-OEFENING MET HULP VAN RADIOSTATIONS BIRGER VANDAEL

30 mei 2018

02u37 0 Maaseik Schrik niet als u deze week getuige bent van een evacuatie in een woonzorgcentrum of een inval met luidsprekers in een leegstaand pand. De Info Ops Group van de Landmacht oefent momenteel communicatie en samenwerking met de lokale bevolking in conflictgebieden. Limburg werd voor de gelegenheid omgedoopt in 'Blueland'.

Een 90-tal militairen uit Heverlee en Lombardsijde werken speciaal voor deze praktijkweek in de K-blok te Leopoldsburg. Maandag patrouilleerden ze door Hasselt, gisteren kregen twee lokale radiozenders het bezoek van Local Communication-teams, verdeeld in groepjes van vier. "Ik heb de opdracht gekregen om als radiostation in een vijandig gebied mee te werken met de militairen. Zij proberen via ons station de publieke opinie te informeren", stelt radiobaas van FM Goud Michel Vanderfeesten.





Terwijl Vanderfeesten uitleg gaf over zijn radio aan de soldaten en drie Deense militaire bezoekers, moesten zij waakzaam zijn. "Zonet vroeg iemand om naar het toilet te gaan, hij moet dan de reflex hebben om overal rond te kijken waar er mogelijk vluchtwegen of doorgangen zijn. In Peer maakt dat niet veel uit, in conflictgebieden kan dat het verschil zijn tussen leven en dood", vertelt coach Bruno, die meteen ook vroeg aan zijn 'leerlingen' om in het interview geen volledige namen te geven.





IS-ronselaars

Radio LRM in Maaseik kreeg de opdracht zich negatief op te stellen tegenover de militairen. "Geen gemakkelijk rollenspel, maar wel fijn. Wij gaven aan niet te willen meewerken wegens veiligheidsredenen. Burgemeester Jan Creemers (CD&V) was ook aanwezig en samen wezen we op de ronselaars van IS die in het verleden in onze gemeente zaten. Om die reden wensten we zogezegd om onafhankelijk te blijven", doet medewerker Jean Beuten zijn verhaal. Bij burgemeester van Peer Steven Matheï (CD&V) trachtten de soldaten zo snel mogelijk een goed zicht op het gebied te krijgen. "Ik mocht gewoon mezelf spelen", lacht Matheï.





Gijzelingen

Terwijl technische specialisten in Leopoldsburg zelf werken aan een eigen radiozender, met grafische design een krantje samenstellen en de samenwerking met een ngo uitdiepen, zullen de praktijkstudenten nog een hele week oefeningen uitvoeren. Onder meer het Rode Kruis en de brandweer zullen mee in de bres springen om manifestaties, gijzelingen en invallen te begeleiden. "We hebben onder ons ook zogenaamde 'White Cells' die als acteurs deel uitmaken van de fictieve rebellengroep 'the Eagles'. Er zijn zelfs oud-strijders uit een rusthuis die een rol spelen in het fictieve scenario", besluit Bruno. De praktijkervaring helpt de soldaten om op termijn in het Midden-Oosten, Afrika of Litouwen de situatie goed in te schatten.