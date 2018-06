Manege Volmolen opent weer de deuren 15 juni 2018

03u02 0 Maaseik Heugelijk nieuws voor paardenliefhebbers, want in Opoeteren opent manege Volmolen terug de deuren. In het verleden vertrok de eigenares met de noorderzon en ging de zaak failliet. Deze winter nemen de nieuwe uitbaters ook het café over.

De manege werd gebouwd in de achttiende eeuw en bevat een beschermde watermolen, een aantal stallingen, een binnenterrein met horecaruimte en een bijgebouw. In het midden van de negentiende eeuw werd de volmolen even stilgelegd omdat ze verouderd raakte en in 1878 werd de nieuwe korenmolen geplaatst. Sinds 1968 is de paardenmanege daar gelegen en in 1993 heeft de molen de titel 'beschermd monument'. Het binnenwerk, het metalen onderslagrad en het sluiswerk zijn immers nog aanwezig.





In 2017 werd bekend dat manege Volmolen te koop stond. Begin deze maand werd de Manege uiteindelijk terug geopend. Het huurcontract van het café is nog tot 30 november in het bezit van "ION", een dag later zullen de nieuwe uitbaters dit overnemen. "We kregen de aanbieding via Facebook om de manege te huren en uit te baten", vertelt uitbater Walter Paul. "Vroeger waren we al klanten, dus we kennen de manege reeds jaren."





Pensionstalling en weidegang is momenteel te huur bij de manege en er lopen ook al diverse rijlessen in de manege. "De eerste lessen zijn alvast goed gelopen", klinkt het overtuigend. "In augustus gaan we ons eerste ponykamp plannen." Verdere info volgt nog via de facebookpagina www.facebook.com/Volmolen. (BVDH)