Man verkrachtte echtgenote (maar 'besefte' dat niet) 23 maart 2018

03u03 0 Maaseik Voor de verkrachting van zijn eigen vrouw riskeert een 42-jarige man uit Maaseik een celstraf van twaalf maanden met uitstel.

De spanningen tussen het koppel liepen vorig jaar hoog op nadat de man ontdekt had dat zijn vrouw een relatie had met zijn beste vriend en werkmakker. "Hij is haar vervolgens op een ziekelijke manier beginnen controleren", aldus de aanklager.





De verkrachting gebeurde op 9 juni 2017, toen het slachtoffer hem wilde verlaten. "Hij zei haar dat ze dat niet mocht en dat ze nog één keer met hem moest vrijen", klonk het. "Maar zij gaf duidelijk aan dat niet te willen."





Na de feiten stuurde de veertiger haar nog enkele berichten waarin hij haar met aandrang vroeg om niemand over de verkrachting te vertellen. Al gaf hij de feiten later wel toe. "Maar ik wist niet dat je je eigen vrouw kon verkrachten", verklaarde hij. De man gaf ook nog mee dat hij veel spijt heeft. "We zijn samen naar een bemiddelaar gegaan en nu komen we opnieuw goed overeen." De echtscheiding werd wel ingezet en beiden hebben intussen een nieuwe partner.





Vonnis op 19 april. (VCT)