Man steelt 50 pakjes tabak en vlucht MMM

26 februari 2019

13u41 0 Maaseik Een winkeldief heeft maandagnamiddag toegeslagen aan de Colruyt in Maaseik.

De verdachte vulde een zak met tabak ter hoogte van de kassa en hij sloeg op de vlucht in de richting van de Bleumerstraat. De man merkt dat hij gevolgd wordt door de winkelinspecteur en politie, en laat de gestolen goederen achter en zet het verder op een lopen.

De dader wordt niet meer aangetroffen. Mogelijk is hij in een vluchtauto ingestapt. De werd hij opgepikt door een voertuig. De man is blank, 1.80 meter grot, en droeg een witte trui, blauwe jeans en witte sportschoenen. De trui deed hij tijdens zijn vlucht uit en liet hij achter. De politie onderzoekt de zaak.