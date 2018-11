Man in elkaar geslagen door huisgenoot met ijzeren staaf om te fitnessen Daders riskeren twee jaar cel VCT

05 november 2018

13u44 0 Maaseik Op 6 december 2016 viel S., die samen met twee kompanen heel wat gedronken had, zijn huisgenoot R. aan met een ijzeren staaf om te fitnessen in hun woning in Maaseik. Het slachtoffer liep meerdere breuken op in zijn gezicht en schedel. “Hij moet voor altijd leven met metalen plaatjes in zijn gezicht om alles op zijn plaats te houden,” beschreef zijn advocaat.

Volgens het slachtoffer werd hij zonder aanleiding aangevallen door zijn huisgenoot S. en de twee anderen. “Mijn cliënt kwam terug van de winkel. Hij werd, onmiddellijk toen hij de woonkamer binnen kwam, aangevallen. Door de slagen met de fitness staaf en de stampen op zijn hoofd heeft hij een week in coma gelegen. Daarna verbleef hij nog een lange tijd op intensieve zorgen. Dit is een zwaar trauma voor hem”, benadrukte de advocaat van S. Het slachtoffer houdt een blijvende werkonbekwaamheid over aan de aanval. De aanklager verwees in de strafrechtbank van Tongeren naar het stevig strafregister van het trio en vorderde een celstraf van twee jaar en een boete van 100 euro voor elk van de drie beklaagden. De verdediging vroeg een straf met uitstel.

Vonnis volgt op 3 december.