Man dood aangetroffen naast Carrefour 02u58 0

Aan de Albert Claessensweg is dinsdagavond het levensloze lichaam van een man aangetroffen. Dat ligt aan een afgelegen stuk weg naast de Carrefour waar momenteel graafwerken bezig zijn. Het waren voorbijgangers die de man zagen liggen en de hulpdiensten belden, maar alle hulp bleek te laat. Het parket kwam ter plaatse met het labo om de exacte omstandigheden te onderzoeken. Ook een wetsdokter van het UZ Leuven werd opgetrommeld om de doodsoorzaak te achterhalen. Het parket kon gisterenavond nog geen pistes uitsluiten. Ook over de leeftijd van het slachtoffer bestond nog geen duidelijkheid. De verbindingsweg tussen de Burgemeester Philipslaan en de Van Eycklaan werd enige tijd in beide uren afgesloten voor alle verkeer. (MMM)