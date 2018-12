Man die geen gordel draagt staat geseind MMM

19 december 2018

18u51 0 Maaseik Een man die zijn gordel vergat aan te doen, zal zich dat nog lang beklagen. De politie hield de passagier van de wagen staande. Bleek dat hij ook nog eens geseind stond.

Het was aan de Maastrichtersteenweg in Maaseik dat de politie dinsdagmiddag rond 11.45 uur een wagen opmerkte waarvan de passagier geen gordel droeg. De agenten lieten de wagen stoppen en gingen over tot controle. Bleek dat de bewuste passagier geseind stond. De 34-jarige S.G. werd opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor van politiezone Lanaken-Maasmechelen.