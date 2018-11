Man breekt in, maar geraakt niet meer buiten MMM

16u48 8 Maaseik Een man heeft maandagmiddag een inbraak gepleegd aan de Burgemeester Philipslaan, maar sloot zichzelf daarbij per ongeluk op.

W.G. kon via een smal keldervenstertje het oude CTT-gebouw binnendringen, maar daar bleef het dan ook bij. De man zocht een weg naar buiten, maar dat lukte niet. Een werknemer trof hem plots aan.

De dader richtte buiten het venster geen schade aan en was blij dat hij terug naar buiten kon. De man was bereid de schade te vergoeden via zijn budgetbeheer.