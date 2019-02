Maaseikenaar voor achttien maanden naar de cel voor opstarten van cannabisplantage DSS

27 februari 2019

16u20 0 Maaseik Een veertiger uit Maaseik is woensdag bij verstek door de Tongerse strafrechter veroordeeld omdat hij in zijn pas aangekochte woning in Kinrooi een cannabisplantage begon. De man vliegt voor achttien maanden achter de tralies en moet een boete van 8.000 euro betalen.

De man had samen met zijn toenmalige vriendin de woning op de Weertersteenweg gekocht en was die beginnen te renoveren. Hij kreeg problemen met een onderaannemer en begon daartegen een rechtszaak die hij verloor. Door de rechtszaak kreeg hij financiële problemen. Om daaruit te geraken vroeg hij aan enkele Nederlanders om in de woning een plantage van 240 cannabisplanten op te zetten. Een buurman merkte in 2017 dat er veel Nederlanders over de vloer kwamen en dat er zware voorwerpen in de woning werden gedragen. De man stapte naar de politie en die merkte dat een raam op de eerste verdieping met zwarte folie was afgeplakt en dat er condens op de venster zat. De politie viel de woning binnen en vond de resten van een ontmantelde plantage. Tijdens zijn verhoor vertelde de Maaseikenaar dat hij de plantage eind 2016 liet opzetten toen hij en zijn vriendin tijdelijk uit elkaar waren. Zeven weken na het opzetten werden alle planten gestolen en kon hij de rest van het materiaal niet meer kwijtraken.