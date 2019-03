Maaseikenaar die ontvoerd werd in Colombia na Tinderdate, krijgt zijn spaargeld terug MMM

07 maart 2019

18u54 0 Maaseik Maaseikenaar Ruben Vanhees die vorige maand werd ontvoerd door gangster in Colombia is dan toch geen 23.000 euro armer. De bank was er in geslaagd om al zijn rekeningen te bevriezen. Zijn spaargeld is nooit op de rekening van de bende aangekomen.

Het verhaal van Ruben Vanhees kon recht uit Zuid-Amerikaanse gangsterfilm komen. De man bracht meerdere dagen bij een Colombiaanse bende, die ook nog eens dreigde zijn vingers af te snijden indien hij niet zijn spaarcenten naar hun rekening zou overstorten.

Vanhees sliep in een rioolbuis, een gat in de grond, en naast een prostituee in een verlaten villa. Maar de man kon na drie dagen ontsnappen de politie verwittigen. Intussen kreeg hij het goede nieuws te horen dat hij al zijn spaargeld zal terugzien. “Volgens de eerste berichten zijn er verdachten op het spoor”, zegt Vanhees. “De daders zullen gearresteerd worden, en ik het bericht gekregen naar Colombia af te reizen om de ontvoerders aan te duiden in een line-up.”

De daders hadden destijds ook ingecheckt bij een hotel onder hun eigen naam. De politie kwam hen via die weg al snel op het spoor. Ze riskeren een gevangenisstraf van meer dan 20 jaar.