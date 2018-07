Maaseik gaat voor meer verkeersveiligheid 05 juli 2018

02u43 0

De stad Maaseik is de 100ste gemeente in Vlaanderen die het SAVE-charter van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) heeft ondertekend. De vereniging ijvert al jaren voor meer aandacht voor verkeersveiligheid en wil gemeentebesturen en politiezones stimuleren om meer te doen op vlak van verkeersveiligheid. Het charter bestaat uit zeven SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. De stad krijgt tijdens het traject begeleiding van OVK. Er zal een actieplan worden uitgewerkt met niet alleen aandacht voor infrastructuurwerken. Inwoners/chauffeurs worden meer attent gemaakt om veilig te rijden. Momenteel is de aanleg bezig van fietspaden langs de Rotermerlaan (Neeroeteren-Elen). De Breeërweg (Neeroeteren-Opitter) en de Gruitroderlaan (Opoeteren-Neerglabbeek) volgen in 2019. Andere projecten: Opstart dossier verbetering fietspad langs de Diestersteenweg en de aanleg van een rotonde en oversteekvoorzieningen (2020) voor fietsers en voetgangers nabij de schoolomgeving Sint-Jansberg. Ook de politiezone werkt graag mee aan het SAVE-charter. "Samenwerken met OVK als nieuwe partner, met frisse inzichten naar verkeersanalyse, handhavings- en opvangmogelijkheden zal voor nieuw elan zorgen." Indien Maaseik na een jaar heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid, dan ontvangt Maaseik het SAVE-label. (GBO)