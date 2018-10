Maaseik en Bree moeten opdraaien voor lege pensioenkas

Veronique Coopmans

05 oktober 2018

11u37 14 Maaseik De burgerlijke rechtbank van Tongeren heeft in kortgeding beslist dat de steden en de OCMW ‘s van Maaseik en Bree voorlopig de rekening zullen moeten betalen voor de lege pensioenkas van het Medisch Centrum Noord-Oost Limburg. (MCNOL).

MCNOL had bij hoogdringendheid een rechtszaak aangespannen tegen ondermeer pensioenverzekeraar Ethias, de steden en OCMW's van Maaseik en Bree, de Federale Pensioendienst en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid omdat hun pensioenkas vanaf januari leeg zal zijn. Daardoor zou het pensioen van een zestigtal vastbenoemde verplegers van het ziekenhuis van Maaseik vanaf januari niet meer kunnen betaald worden.

100.000 euro per maand

De steden Maaseik en Bree en hun respectievelijke OCMW ’s zullen voor de betaling van die pensioenen een bedrag van bij benadering 100.000 euro per maand moeten ophoesten. “Er is een verdeelsleutel toegepast die rekening houdt met het aantal ziekenhuisbedden van de voormalige ziekenhuizen van Maaseik en Bree en met het aantal inwoners van deze steden,” concretiseert Ariane Braccio, persrechter van de rechtbank van Tongeren. “Ze moeten deze betalingen blijven doen tot er een uitspraak wordt geveld in de rechtszaak ten gronde.” In de rechtszaak ten gronde wordt uitspraak verwacht eind 2019.

Bom van 10 miljard euro

In deze zaak gaat het om een zestigtal gepensioneerden maar nationaal staat het pensioen van veel meer vastbenoemden op het spel door lege pensioenkassen, waardoor een pensioenbom van 10 miljard dreigt te ontploffen.