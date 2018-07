Limburg boven in 'Met Vier in Bed' VAN MAANDAG TOT WOENSDAG DRIE B&B'S UIT ONZE PROVINCIE BIRGER VANDAEL

02u33 1 Maaseik Vanaf vandaag tot en met woensdag strijkt het VTM-programma 'Met Vier in Bed' drie keer na elkaar neer in de regio van het bronsgroen eikenhout. 'Atelier 84' in Maaseik, 'Kirisavan' in Borgloon en 'K' in Kanne brengen elk hun eigen verhaal.

Maandag trekt het programma naar Jacky en David van 'Atelier 84' in de Bosstraat, een van de kleine, autovrije straatjes in Maaseik. Jacky werkte twintig jaar lang bij Ford Genk tot hij door de sluiting op zoek moest naar een nieuwe uitdaging. Die vond hij samen met David. "Ik heb Hotelschool gevolgd in Hasselt en werkte bij Kasteel Wurfeld in Maaseik. Jacky had ervaring bij Erperheide. We vonden dit een mooie kans en een eigen zaak was altijd een beetje een droom. Daar heb je toch alle vrijheid en dat is anders dan in dienst werken", verklaart David.





Hun zaak bevindt zich in een oud gebouw uit de jaren 1900 en was vroeger een naaiatelier, wat een deel van de naam verklaart. De 84 verwijst dan weer naar het adres van de zaak: Bosstraat 84. "We hebben heel wat dingen gevonden uit de periode van het naaiatelier. Stoffen werden gebruikt in schilderijen, een oude machine staat hier als decor en enkele foto's eren het historische verleden van deze zaak. Midden in de stad proberen we bezoekers toch een familiaal en rustig gevoel te geven", besluit David.





Oost en west

Dinsdag trekt het programma naar de B&B van Bart en zijn Thaise vrouw Mo. Het koppel woonde vijftien jaar in Thailand, maar toen Barts vader ernstig ziek werd, keerden de twee terug naar België. Samen met zoontje Benjamin startten ze hier een nieuw leven als B&B-uitbaters. In de inrichting van de drie gastenkamers verwerkten ze invloeden van beide culturen. Een mix tussen west en oost die je overal in de B&B ziet. "Thaise vrouwen doen niets liever dan koken", stelt Mo. Ze leerde de kneepjes van het vak van haar grootmoeder en in de keuken van Kirisavan doet ze aan homecooking voor de gasten.





Oude garage

Om het Limburgs drieluik rond te maken reist het programma woensdag naar de grens met Nederland. In fiets- en wandelparadijs Kanne - vooral gekend als woonplaats van Tourpretendent Tom Dumoulin - ligt B&B 'K', uitgebaat door vrienden Bart en Pieter. Die eerste heeft een passie voor koken en dat matcht perfect met Pieter, die van beroep makelaar is en veel kennis heeft van verbouwingen. Het duo verbouwde een oude garage tot een modern pand met grote ramen en open ruimtes. Ook de gastenkamers zijn in dezelfde strakke stijl ingericht. Naast vier kamers en een restaurant heeft B&B 'K' nog andere troeven: een sauna en fietsen die ter beschikking van de gasten staan.





