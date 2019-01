Kersvers burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld): "Ik kan écht wakker liggen van dossiers" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Marco Mariotti

05 januari 2019

09u38 0 Maaseik "Maaseik op toeristisch én historisch vlak uitspelen, zoals in Tongeren. Dat zouden wij moeten doen." Johan Tollenaere (Open Vld) zit sinds deze week aan het roer in Maaseik. Iets waar hij wakker van ligt, in een positieve zin.

Geschiedenis in overvloed in Maaseik als bakermat voor de gebroeders Van Eyck en broedplaats met bokkenrijders. Als het van Tollenaere afhangt wordt toerisme dé uitdaging. "We moeten ons verleden, onze binnenstad en hele geschiedenis veel meer naar voren schuiven", zegt hij.

Onderaardse gangen

"Rocky Grispen is bijvoorbeeld op zoek naar de onderaardse gangen op de Markt. In januari zitten we met hem samen." De financiële uitdaging is minder evident, maar zéker noodzakelijk. "Het samenvoegen van het AGB, OCMW én de gemeente zal in ons nadeel spelen, maar we moeten een financieel gezonde gemeente worden."

200 appartementen

Tollenaere wil in januari meteen met alle partijen samenzitten en iedereen op één lijn krijgen. "Neem nu die woontoren van bijna 10 meter hoog met 200 appartementen die ze op de Bospoort willen bouwen. Ik lig daar echt wakker van. Dat zijn bouwplannen waar je écht over moet nadenken, want ze hertekenen de geschiedenis en het landschap van de stad. Ik wil niet zomaar op alles 'ja' zeggen."

Oeteren

De Oeterse dorpen samenbrengen met Maaseik is iets waar de stad al langer mee kampt. "Logisch, gezien het centrum helemaal aan de rand ligt, maar ik wil Neer- en Opoeteren uit de stiefmoederlijke rol halen."