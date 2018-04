Kansloze hondjes krijgen tweede kans 19 april 2018

02u35 0 Maaseik Via het project Spaanse Honden In Nood (SHIN) zijn al heel wat zwerfhonden in onze provincie terechtgekomen. En drie van die honden kregen inmiddels al een nieuwe thuis dankzij Jeroen Sleven en Katrien Doumen uit Neeroeteren.

SHIN is een project van de Truiense Fabienne Paques, die vanuit Spanje al achttienduizend zwerfhonden gered heeft. Eén van hen was Jarno, die meer dan tien jaar geleden een nieuwe thuis kreeg in onze provincie. "Hij was toen erg angstig", vertelt Katrien. "Hij was dusdanig verwaarloosd dat hij alle vertrouwen verloren had. Maar hij is uiteindelijk een trouwe vriend geworden die meer dan tien jaar bij ons gebleven is. Later kwam Ike erbij. Hij heeft in Spanje enkele tenen verloren toen hij vast kwam te zitten in een val. Omdat we dachten dat hij anders geen kansen meer zou krijgen, hebben we hem geadopteerd. En na het overlijden van Jarno heeft Noah de leegte gevuld. Toen hij enkele weken geleden arriveerde in Zaventem, durfde hij niets. Maar nu is hij helemaal aan het openbloeien. We vinden het geweldig dat we dankzij SHIN deze honden een beter leven konden geven."





Wie graag meer informatie heeft over het project Spaanse Honden in Nood, kan terecht op www.facebook.com/FabiennePaques. (BVDH)