Kamperen tussen de bomen in Scandinavische stijl 09 juni 2018

Limburg krijgt er een nieuw vakantiedomein bij aan domein De Warre in Neeroeteren. Bij 'Nutchel' kun je letterlijk tussen de bomen slapen. Het vakantiepark in Scandinavische stijl bestaat uit dertig woningen, waaronder een aantal boomhutten. "Er is wel wifi, maar we verwachten dat bezoekers hun smartphone achterwege laten. Je kunt op een houtvuur koken en krijgt echt dat campinggevoel, maar dan comfortabeler", vertelt bezieler James Mennekens. "Hier kun je echt ontspannen met als enige 'zware' dagtaak het maken van koffie of een vuurtje stoken. Bezoekers zullen de rollercoaster van het stadsleven vergeten. Smartphones zijn niet verboden, maar we willen onze gasten laten voelen hoe bevrijdend en ontspannend het kan zijn om even een paar dagen met beperkte wifi te leven. Geen betere manier dan door je onder te dompelen in de natuur."





Het domein richt zich vooral ook op belevingsvakanties: tussen de bomen klimmen op het hoogteparcours, zweven boven het domein aan de panoramische kabelbaan, teambuildingsspelletjes, spelen met konijnen, een wandeling maken met paarden, enz. Een huisje huren kost gemiddeld 150 euro per dag en is bewoonbaar voor een standaard gezin. (MMM)