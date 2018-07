Jongeren amuseren zich te luid 14 juli 2018

De politie Maasland kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag een melding van nachtlawaai. Dat was het geval aan de Kastanjelaan in Maaseik. De melding kwam binnen rond 0.10 uur. De jongeren verplaatsten zich op eigen initiatief, daarna waren er geen problemen meer.





(BVDH)