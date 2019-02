Jongeman (20) dronken en met kleerscheuren aangetroffen in Opoeteren MMM

03 februari 2019

13u23 0

De politie heeft zondagochtend rond 8.30 uur een dronken man aangetroffen langs de Weg naar As in Opoeteren. De jongeman zag er bijzonder gehavend uit.

De man deed blijkbaar moeilijk. De agenten troffen de jongeman uit Neerpelt aan. “Hij zag eruit alsof hij onder een trein terechtgekomen was”, klink het. “Zijn kledij was gescheurd en hij stond vol schaafwonden. Hij kon niet meer zeggen wat er was gebeurd.”

De vader van de jongeman kwam hem iets later ophalen. De man kon de agenten uitleggen dat zoonlief naar een verjaardagsfeestje was geweest in Dorne bij Opoeteren.